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В России захотели запретить рекламу на информресурсах нежелательных организаций

В Госдуму внесен проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

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Shutterstock

В Государственную думу внесен проект, предлагающий запретить размещение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В законопроекте также прописано, что в случае признания судом общественного или религиозного объединения либо иной организации экстремистской, то на их информационных ресурсах в интернете будет запрещено распространение рекламы.

11 марта 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим или юридическим лицам размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами. Отмечается, что ответственность за все эти нарушения будет нести рекламодатель и распространитель этой рекламы.

Ранее в России предложили ввести статус «пособник иноагента».

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