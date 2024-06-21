Россиянка подбросила знакомому свои трусы и обвинила его в изнасиловании

Жительница Тюменской области подбросила знакомому свое нижнее белье, чтобы обвинить его в изнасиловании. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В мае 32-летняя женщина обиделась на двух своих знакомых, которые нелестно отзывались ее возлюбленному, и решила отомстить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись тем, что хозяин дома вышел на улицу, она оставила в одной из комнат предмет своего нижнего белья.

Тюменка вернулась домой и сообщила в полицию о только что произошедшем изнасиловании. Она утверждала, что знакомый совершил в отношении нее преступление, посягающее на половую неприкосновенность. В этот же день женщина собственноручно написала заявление в отделе полиции, но позже призналась, что оговорила приятеля.

Суд признал ее виновной в оставлении заведомо ложного доноса и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Ранее мужчина обвинил свою жену в краже из-за ссоры и сам стал фигурантом уголовного дела.