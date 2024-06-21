Сотрудников ростовского СИЗО-1 могут привлечь по уголовной статье

Сотрудников и руководство захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Халатность» после побега террористов из камер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Служебная проверка инициирована в отношении сотрудников отдела режима и безопасности СИЗО, которые занимались незаконной торговлей на территории изолятора. Перед побегом террористам удалось купить ножовки, телефоны и часы для дальнейшего захвата заложников. Известно, что один из них смог заказать себе телевизор прямо в камеру. Как утверждают арестанты, такая услуга могла стоить от 5 до 25 тысяч рублей.

20 июня сообщалось, что на время следствия отстранили от работы временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева. Следователи проверяют также его предшественника — Андрея Мусаева, который ушел на пенсию в конце апреля.

До этого в правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, и их действия могли координировать извне.

16 июня шестеро заключенных сбежали из камер ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Террористы были ликвидированы при штурме здания спецназом. Заложники не пострадали.

Ранее в Ингушетии обнаружили дом одного из террористов из СИЗО Ростова-на-Дону.