В Узбекистане мужчину арестовали и оштрафовали за ношение никаба и женской одежды

В Ташкентской области Узбекистана осудили мужчину, которого задержали на улице за ношение никаба и женской одежды, сообщили РИА Новости.

По данным пресс-службы Ташкентского городского суда, 21-летнего жителя Букинского района заметили в неподобающем виде в одном из столичных базаров. Он пытался оказать сопротивление, но все же был задержан. Позже молодой человек признался, что с детства предпочитал женскую одежду и уже давно носит никаб.

«Решением суда он признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями административного кодекса, ему назначено наказание 15 суток административного ареста и штраф в размере 10 базовых расчетных величин (около 23 тыс. рублей)», — уточнил представитель судебной инстанции.

Известно, что в ноябре прошлого года в Узбекистане начали наказывать за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Виновным, как уточняется, грозит штраф до $810.

Ранее мужчину отправили в психбольницу после попытки открыть первый в Пакистане гей-клуб.