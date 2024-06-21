Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане мужчину арестовали и оштрафовали за ношение никаба и женской одежды

Жителя Узбекистана наказали за ношение женской одежды и никаба

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Ташкентской области Узбекистана осудили мужчину, которого задержали на улице за ношение никаба и женской одежды, сообщили РИА Новости.

По данным пресс-службы Ташкентского городского суда, 21-летнего жителя Букинского района заметили в неподобающем виде в одном из столичных базаров. Он пытался оказать сопротивление, но все же был задержан. Позже молодой человек признался, что с детства предпочитал женскую одежду и уже давно носит никаб.

«Решением суда он признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями административного кодекса, ему назначено наказание 15 суток административного ареста и штраф в размере 10 базовых расчетных величин (около 23 тыс. рублей)», — уточнил представитель судебной инстанции.

Известно, что в ноябре прошлого года в Узбекистане начали наказывать за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Виновным, как уточняется, грозит штраф до $810.

Ранее мужчину отправили в психбольницу после попытки открыть первый в Пакистане гей-клуб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами