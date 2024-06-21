При крушении вертолета в Приамурье никто из членов экипажа не выжил

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Приамурье. Об этом сообщили ТАСС в Амурском центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным следователей, утром 20 июня 2024 года воздушное судно Robinson R-66 вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Однако к назначенному месту вертолет не прилетел. На борту были пилот и три пассажира.

Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

До этого легкий четырехместный вертолет американского производства Robinson R44 совершил жесткую посадку возле базы отдыха «Светофор» под Первоуральском в Свердловской области. Согласно информации ресурса, в воздушном судне находились два человека.

Ранее в горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34.