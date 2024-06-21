Россиян призвали готовиться к экстремальным ливням, граду и шквалам

Аномальные погодные явления, которые в последнее время стали частыми, связаны с изменением климата и глобальным потеплением, объяснил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. В ближайшее время в средней полосе России количество экстремальных погодных явлений будет расти, предупредил он в беседе с Общественной службой новостей.

Повышение температуры воздуха летом на один градус увеличивает влагоемкость атмосферы на 7% — это напрямую влияет на интенсивность погодных явлений, объяснил специалист. Шквалы, смерчи и другие экстремальные климатические явления возникают, если прогретый влажный воздух начинает охлаждаться холодными массами — к примеру, в Москву такие холодные воздушные массы поступают из Арктики, отметил климатолог.

В ближайшие десятилетия средняя температура воздуха в стране продолжит расти, за счет чего воздух будет нагреваться сильнее, предупредил Семенов.

«Волны жары будут еще сильнее нагревать воздух, который продолжит контрастировать с холодными воздушными массами из Арктики, тем самым создавая еще больше экстремальных ливней, градов и шквалов», — заключил он.

До этого в НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ также сообщали, что экстремальные погодные явления станут нормой для ее средней полосы России, в том числе — смерчи.

Ранее россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.