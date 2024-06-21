Дачникам рассказали, чем заняться на участке в перерывах между дождями

В перерывах между дождливыми днями дачникам можно обустроить на своем участке систему отвода лишней воды. Об этом «Москве 24» рассказала председатель правления клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

Она советует выкопать траншею под небольшим уклоном по периметру участка вдоль забора и определить места, где чаще всего скапливается вода. После этого нужно прорыть от этих мест отводы к основному каналу и проложить дренажные трубы, по которым будет уходить вода. На территории участка также рекомендуется обустроить колодец для сточной воды, а от него — вывести «рукав» за участок.

Вблизи деревьев садоводам, напротив, советуют сделать углубления, в которых будет скапливаться вода.

«Деревьям, в том числе яблоням и сливам, необходимо много влаги, причем чем оно крупнее, тем больше ему нужно», — пояснила Жашкова.

Кроме того, в перерывах между дождями она рекомендует проверить газон и скосить траву, если это необходимо, потому что во влажной среде могут появиться паразиты.

Главный агроном России Октябрина Ганичкина до этого рассказала, что обильные дожди имеют и положительный эффект, в частности, для деревьев и кустарников. Ливни, по ее словам, смывают тлю, паутину, клеща и других вредителей.

Ранее москвичам пообещали несколько дней спокойной погоды.