Россиянам рассказали, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево

Россиянам, на припаркованный автомобиль которых упало дерево, важно сразу вызвать полицию, чтобы они зафиксировали факт происшествия. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он уточнил, что сотрудники полиции должны будут составить акт с описанием повреждений.

«Если у владельца автомобиля есть каско, с этим актом ему следует обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. ОСАГО в этой ситуации бессмысленно. Если каско нет, можно попытаться получить компенсацию другим путем — найти управляющую компанию, которая должна следить за состоянием деревьев, и обратиться в суд», — уточнил Моржаретто.

Эксперт отметил, что управляющие компании или другие организации, которые занимаются обслуживанием двора и дома, должны регулярно обследовать состояние деревьев и конструкций и укреплять их при необходимости. Если специалисты этого не сделали и это удастся установить, граждане смогут получить с них деньги, заключил он.

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