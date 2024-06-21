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Студенческий маткапитал хотят распространить на все регионы России

Депутат Госдумы Лантратова призвала ввести в России студенческий маткапитал

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Shutterstock

Студенческий маткапитал нужно ввести в России на федеральном уровне. Сейчас такие выплаты предусмотрены в Ивановской области – по мнению депутата Госдумы Яны Лантратовой, этот опыт нужно распространить на все регионы. Такое предложение она направила зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой, передает RT со ссылкой на копию письма.

В Ивановской области в апреле утвердили выплату студенческим семьям за рождение первого ребенка в размере 1 млн рублей. Получать средства молодые семейные пары будут в дополнение к федеральному маткапиталу. Этот опыт должен быть распространен на все регионы, считает Лантратова. Депутат призвала ввести дополнительную выплату к основному маткапиталу для семей, в которых родители учатся в вузах и колледжах, а матери при этом менее 25 лет.

Также до этого сообщалось, что студенческим семьям планируется добавить к стипендии регулярные выплаты в размере прожиточного минимума – 15,4 тыс. рублей. такую поддержку предлагается ввести для всех семей, в которых хотя бы один из родителей – студент.

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Ранее стало известно, что в России могут по-новому поддержать рожающих студенток.

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