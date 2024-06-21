Пожарные потушили открытый огонь на нефтебазе в Тамбовской области после атаки БПЛА

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе после атаки беспилотника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Пожар случился на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе региона. Сейчас специалисты проводят работы по охлаждению резервуаров.

Утром 21 июня в оперативном штабе Краснодарского края заявляли, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. В заявлении отмечается, что приблизительно в 4:00 мск в единую дежурную диспетчерскую службу Северного района поступила информация о падении дрона на территории НПЗ.

В оперштабе подчеркнули, что в результате произошедшего были повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м был ликвидирован. По предварительным данным, два человека пострадали, говорится в публикации.

Ранее три беспилотника ВСУ попытались атаковать НПЗ в Ярославской области.