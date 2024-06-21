Пассажирка отследила потерянный авиакомпанией багаж и обнаружила его в лагере бездомных

Пассажирка American Airlines заявила, что нашла вещи из потерянного авиакомпанией багажа в лагере бездомных. Об этом сообщает PYOK.

Женщина должна была вылететь из Техаса в Калифорнию 29 мая, однако первоначальный рейс Даллас/Форт-Уэрт — аэропорт Бербанк был отменен. Американка улетела в Голливуд другим самолетом, но ее багаж остался в аэропорту вылета. Спустя пять дней авиакомпания смогла разыскать пропавшую сумку и доставить ее в нужный аэропорт. Через день женщине позвонили из курьерской компании, которая занимается возвращением пропавшего багажа.

Курьер подтвердил, что доставит чемодан прямо к дому, но американка так его и не дождалась. Тогда она решила открыть на телефоне приложение Find My, чтобы отследить, где находится Apple AirTag, который был спрятан в багаже. Она поехала за сумкой и в конце концов обнаружила некоторые свои вещи в тележке бездомного. Женщине удалось вернуть их, но она также лишилась дорогой аптечки и считает, что стоимость всего потерянного составляет около $6 тыс. Тем не менее авиакомпания предложила ей компенсацию в размере всего $1,7 тыс.

«У меня были пакеты с косметикой. Вся косметика пропала», — жалуется пострадавшая.

Она утверждает, что заметила десятки совершенно новых чемоданов, разбросанных по всему району. Там же были детские коляски и велосипеды с багажными бирками авиакомпании, которая хранит задержанный багаж на обочине у здания терминала аэропорта Бербанк.

«Мы расследуем произошедшее, а пока один из членов нашей команды находится в контакте с клиентом, чтобы принести ему извинения и решить проблему», — заявили в American Airlines.

Ранее пассажир надел 13 рубашек, 5 трусов и 6 пар брюк, чтобы не платить за багаж.