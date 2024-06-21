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Калининградец пытался перейти польскую границу, чтобы попасть на Украину и воевать за ВСУ

Под Калининградом задержали мужчину, пытавшегося попасть на Украину через Польшу

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ФСБ РФ по Калининградской области

В Калининградской области поймали местного жителя, который планировал перейти границу с Польшей и воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина 1975 года рождения вступил в контакт с представителем запрещенной на территории России террористической организации и был задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы.

В дальнейшем он собирался попасть на Украину, чтобы участвовать в военных действиях против ВС РФ. При себе у подозреваемого были обнаружены деньги, мобильный телефон и уже заполненная им анкета для подтверждения статуса рекрута за пределами РФ. Вещи изъяли, ведется следствие.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

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