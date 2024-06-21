Бастрыкин представил список доказательств геноцида советского народа нацистами

Следственный комитет России собрал доказательства насчет планов геноцида населения Советского Союза, составленных руководством нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Следкома Александра Бастрыкина.

«В имеющихся материалах, вещественных доказательствах достаточно данных, указывающих на признаки этого преступления», — заявил Бастрыкин.

Председатель СК привел в пример один из эпизодов, которые подтверждают существование планов на геноцид населения СССР — массовое убийство пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Тогда более 500 женщин были целенаправленно заморены голодом, выставлены на мороз умирать или отравлены газом или ядами. В 2022 году на месте казни женщин были найдены костные останки жертв.

До этого ФСБ рассекретила документы о подготовке нападения Германии на Советский Союз.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа.