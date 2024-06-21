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В РГГУ объяснили отставку руководства вуза

В РГГУ заявили, что отставка ректора влечет за собой увольнение руководства

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Руководство Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) уйдет в отставку после увольнения президента вуза Ефима Пивовара. Об этом сообщила ТАСС первый проректор РГГУ — проректор по научной работе Ольга Павленко.

Пивоваров покидает свой пост вслед за ректором вуза Александром Безбородовым. 20 июня он заявил ТАСС, что уходит в отставку по собственной инициативе.

«Дело в том, что контракт ректора связан с контрактом президента университета. И если контракт ректора заканчивается, то автоматически контракт президента тоже заканчивается. Так же, как и контракты проректоров, всего проректорского корпуса», — рассказала Павленко.

По ее словам, дальше они возобновляются с подписанием контракта уже новым ректором.

5 июня газета «Ведомости» сообщила, что Безбородов в ближайшее время покинет пост ректора вуза. По данным издания, причиной является ухудшение показателей РГГУ — в последние годы рейтинг университета неуклонно понижается.

Ранее стало известно, кто станет новым ректором РГГУ.

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