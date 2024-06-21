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В Госдуме предложили штрафовать за нарушение правил охраны Байкала

«Ведомости»: за нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штраф

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«Байкал Аква»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен заявил, что на рассмотрение в парламент внесут законопроект, который введет административную ответственность за нарушение правил охраны  центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ). Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

По словам Тена, инициатива уже была поддержана правительством РФ и Верховным судом.

Парламентарий отметил, что введение административной ответственности позволит обеспечить охрану окружающей среды и природных ресурсов в границах БПТ.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что на сегодняшний день существует спецзакон об охране Байкала, но нет специальных составов, которые предусматривали бы ответственность за его нарушение.

В октябре 2023 года председатель ГД Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заняться исключением нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал.

Ранее биологи обнаружили в Африке новый регион с сотнями уникальных видов растений и животных.

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