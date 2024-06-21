Онкоуролог предупредил о главных симптомах рака почки

Среди всех видов злокачественных образований почки именно почечно-клеточный рак отличается значительной распространенностью среди мужского и женского населения планеты. О том, насколько агрессивен этот вид рака, какими симптомами он проявляется, «Газете.Ru» рассказал врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.

По его словам, обычно этот рак развивается у людей старше 50 лет, как правило, у пожилых мужчин. Хотя в последнее время нередки случаи онкологии почки и среди женщин.

Почечно-клеточная карцинома (опухоль) чаще всего локализуется в корковом и мозговом слое почки, постепенно захватывая новые участки органа. Известно, что опухоль проявляет крайнюю агрессию по отношению к почечной ткани и может быстро метастазировать в соседние органы, преимущественно в надпочечники, легкие, печень и кости.

«Метастазы в легком у пациентов с раком почки — частая ситуация. При этом раковые узлы в легочной ткани имеют округлую выпуклую форму и хорошо просматриваются на обследовании во время прохождения компьютерной томографии или рентгена. Но эти метастазы развиваются бессимптомно, поэтому их могут обнаружить случайно при плановом скрининге», — отметил Одегнал.

Метастазы в печень по мере своего развития вызывают у больного сильную боль в правом подреберье, повышенную утомляемость и потерю веса. В некоторых случаях у пациентов наблюдается лихорадочное состояние. Опасность печеночных метастазов в том, что они быстро распространяются по органу и вызывают тяжелую интоксикацию организма.

«Что касается последнего вида метастазов, то в первую очередь они могут появиться в позвоночнике, ребрах или тазобедренных костях. Именно эти метастазы сопровождаются постоянной резкой болью у пациентов, усиливаясь каждый раз при неловком телодвижении или поднятии тяжести», — сказал онкоуролог.

По его словам, как и многие другие виды рака, почечно-клеточная карцинома на ранней стадии, до появления метастазов, развивается бессимптомно. Если у пациента во время обычного скрининга случайно заметили небольшую опухоль — это редкая удача. По наблюдениям онкологов, выживаемость при своевременном удалении опухоли достаточно высокая и превышает пятилетний порог.

Но так, к сожалению, бывает не всегда. У многих пациентов с запущенной формой рака почки симптоматика ощущается наиболее выраженно. Врач рекомендовал обратить внимание, прежде всего, на следующие характерные признаки.

Кровь в моче — самый первый признак начинающегося онкологического процесса в почках. При обильном внутреннем кровотечении моча больного приобретает красный оттенок.

Болевой синдром также является характерным симптомом онкозаболевания. Причем в основном пациент испытывает боли разной локализации уже при метастазировании опухоли в другие органы и ткани организма.

Отечность конечностей возникает, как правило, на поздних стадиях рака почки. Развитие опухоли может повлечь за собой побочные реакции, в большинстве случаев формирование тромбозов и варикозной болезни.

Опухолевая интоксикация организма проявляется рядом признаков: нарушение нормального обмена веществ (белково-углеводный метаболизм), повышенная температура тела на уровне 37–38 градусов, нарушения работы печени (гепатоз), сильное похудение и т.д.

Чтобы избежать опасных последствий для здоровья, онкоуролог посоветовал тщательно следить за своим здоровьем и незамедлительно обращаться в клинику при тревожных сигналах со стороны организма.

Ранее врач сообщил о росте заболеваемости раком почки.