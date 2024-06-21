Стало известно, как изменились цены на сезонные ягоды в России

В среднем летние сезонные ягоды подорожали на 8–16% за год. Это показало исследование аналитиков АТОЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольший рост медианной стоимости за 1 кг наблюдается у малины и вишни. В среднем за них в магазине россияне заплатят 783 руб. и 486 руб. соответственно, что на 16% выше показателей июня 2023 года. На 15% выросла цена на клубнику. Эту красную ягоду можно в среднем приобрести за 551 руб. за 1 кг.

Также на 12% подорожали ежевика и смородина. Их средняя стоимость за 1 кг в июне 2024 составляет 996 руб. и 563 руб. соответственно. Черешня, которая пользуется спросом у россиян, изменилась в цене на 12%. Сейчас в магазине приобрести её можно за 509 руб.

Меньше других выросла в цене голубика — средняя цена покупки 1 кг составляет 988 руб., что на 8% выше показателей 2023 года.

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