Стало известно, сколько россияне готовы потратить на выпускные детей в 2024 году

Выпускной является важным событием более чем для половины родителей — варианты «очень важно» или «важно, но не критично» выбрали 66% опрошенных. Это показало исследование Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В среднем родители готовы потратить на выпускной 20 тыс. рублей. Начальной суммой в опросе стали 5 000 рублей — такую сумму готовы потратить 5% опрошенных. Результаты исследования показали, что самый оптимальный ценовой диапазон для родителей — от 10 000 до 20 000 тысяч рублей. При этом потратить на выпускной больше 30 000 рублей могут 17% опрошенных.

Главные атрибуты праздника — фотосессия и нарядная одежда. Профессиональная фотосессия является первоочередным пунктом при планировании выпускного у 43% опрошенных, а костюм или платье — у 31%. Далее идут аренда автомобиля и шоу-программа — по 10%. На последнем месте аренда помещения для торжества: об этом в первую очередь позаботятся 6% опрошенных.

За место лучшего формата мероприятия борются два варианта: выпускной на свежем воздухе выбирает ровно половина опрошенных, а праздник в ресторане — 44%. Домашнее торжество, например, на даче или в загородном доме, — наименее популярный вариант: такой формат предпочитает 6% опрошенных.

Ранее эксперты подсчитали, сколько стоит собраться на выпускной в 2024 году.