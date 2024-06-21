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Стало известно, какие товары с приставкой «эко» покупают россияне

Больше всего денег на экотовары тратят россияне в возрасте от 18 до 35 лет

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ВТБ

Для 67% покупателей важно, чтобы товар был экологичным — об этом говорят результаты опроса пользователей Мегамаркета. Особенно часто на натуральность состава смотрят, когда покупают продукты и бытовую химию. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно данным маркетплейса, с января по май 2024 года спрос на экологичные товары вырос на 87% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Люди не только покупают больше таких товаров — они готовы платить за них более высокую цену. Так, на одежду и обувь из натуральных материалов в 2024 году они тратили в 1,5 раза больше денег, чем на товары из искусственных тканей. Даже в категории стройматериалов — при выборе сантехники, инструментов и лаков — экологичность волнует покупателей и стоит своих денег: за экотовары они платят в 1,7 раза больше.

Лидеры продаж по количеству заказов в экосегменте на Мегамаркете — это товары из категорий «Строительство и ремонт», «Красота и уход» — 68%, питание — 67%.

Другие категории товаров тоже набирают популярность. В частности, многоразовые сумки — шопперы: в 2024 их стали покупать в 4,4 раза чаще в сравнении с прошлым годом. Также популярна посуда для еды и напитков «с собой»: термосы и термокружки в этом году продаются в 1,7 раз активнее, а спрос на контейнеры с 2022 стабильно растет вдвое ежегодно. Становятся востребованными и деревянные и бамбуковые зубные щётки: их продажи в период с января по май 2024 года выросли втрое по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года.

По количеству покупок экотоваров лидируют люди в возрасте 36-50 лет. В основном они тратятся на экологичное строительство: выбирают предметы из этого сегмента вдвое чаще, чем из других категорий эко-товаров. Однако суммарно больше всего денег на эко тратит молодежь 18-35 лет — в 1,4 раза больше, чем люди 36-50 лет.

Также примечательно, что мужчины стали больше интересоваться экологичной одеждой и обувью: их траты в этой нише в 2024 оказались в три раза выше женских. Если говорить о частоте покупок — четверть респондентов заказывают экотовары на маркетплейсе еженедельно.

Главная причина выбора экопродукции — она полезнее обычной, так считает каждый второй. 32% респондентов отмечают, что хотят внести личный вклад в сохранение природы, а 11% покупают «эко», так как выступают против тестов на животных. Тем не менее, 23% не замечают такую продукцию или просто не разбираются в значениях специальной экологической маркировки товаров. Однако о существовании экомаркировки знает каждый второй покупатель.

Самыми популярными параметрами, на которые люди обращают внимание при покупке экологичных товаров, оказались: безопасные для здоровья материалы — так считают 69% опрошенных; биоразлагаемое сырье — на него обращают внимание 65% клиентов; перерабатываемая упаковка важна для 63%; натуральные ингредиенты в составе (без консервантов, отдушек и химикатов) считаются важным компонентом среди 61% респондентов.

Больше всего товаров с приставкой «эко» покупают в Москве и Московской области — это верно практически для всех категорий. Зато в Санкт-Петербурге готовы платить более высокие цены за экопродукцию из сегментов «Одежда, обувь и аксессуары», «Строительство и ремонт» и «Продукты питания».

Ранее эколог рассказал, в чем обманывают экоактивисты.

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