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Судимый россиянин надругался над ребенком и получил срок 16,5 лет

В Брянской области мужчину осудили на 16,5 лет за изнасилование девочки

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Depositphotos

В Брянской области суд вынес приговор мужчине, который надругался над девочкой. Об этом сообщает Брянский областной суд.

По версии следствия, житель города Суража подавил сопротивление пострадавшей и изнасиловал ее. При этом девочке на момент произошедшего не было четырнадцати лет. Перед этим россиянин выпил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На судебном заседании молодой человек не признал вину и заявил, что девочка была не против произошедшего.

Суд признал россиянина виновным и приговорил его к 16,5 годам заключения. Это время он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, 16 лет он не сможет заниматься деятельностью, подразумевающей работу с детьми.

Известно, что до этого инцидента мужчина уже был судим за преступление подобного характера.

До этого в Пермском крае иностранца задержали за попытку изнасилования девушки. Как рассказали очевидцы, они услышали крики у местной реки. Там они заметили девушку и мужчину, который на ней сидел. При этом человек угрожал пострадавшей, но пару удалось разнять. По словам местных жителей, вместе с мужчиной были еще четверо, но они скрылись.

Ранее ВИЧ-инфицированный россиянин заманил в подъезд и изнасиловал несовершеннолетнюю.

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