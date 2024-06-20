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Главу и руководителя аппарата WorldSkills Russia арестовали за мошенничество

ТАСС: гендиректора WorldSkills Russia Уразова арестовали за мошенничество

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правоохранительные органы арестовали гендиректора «Агентства развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в органах.

«Мухаметзянов и Уразов арестованы. Они подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

В Замоскворецком суде Москвы подтвердили, что Мухаметзянов арестован. Там отметили, что ходатайство об аресте Уразова уже поступило в суд, который в ближайшее время вынесет решение по второму фигуранту.

20 июня стало известно о задержании Уразова и Мухаметзянова. Судя по инкриминируемой им статьи Уголовного кодекса РФ, представителям WorldSkills Russia может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

19 июня в Москве задержали экс-совладельца лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Официально Следственный комитет и ФСБ ничего не объявляли, но, по информации источников СМИ, дело Тайчера может быть связано с мошенническими схемами при покупке и продаже лизинговой компании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее получивший замечание от Путина Уразов назвал оговоркой фразу о «других, лучших странах».

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