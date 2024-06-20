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Регионы РФ, принимающие беженцев с Украины, получат более миллиарда рублей

Мишустин поручил выделить 1,25 млрд рублей принимающим беженцев регионам

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, которые принимают беженцев с Украины и россиян, вынужденно покинувших свое жилье. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

«Выделить... бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей», — отмечается в документе.

Эти средства пойдут на компенсацию расходов региональных бюджетов, связанных с размещением и обеспечением питанием людей в пунктах временного размещения. МЧС РФ поручено контролировать целевое использование выделенных денежных средств.

До этого Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на бесплатные медикаменты, питание и медицинские изделия для ряда категорий граждан РФ. Уточняется, что доступ к указанным медицинским услугам за счет бюджета предоставляется чернобыльцам, инвалидам, включая участников специальной военной операции (СВО) на Украине, и детям-инвалидам.

Ранее Мишустин рассказал, кто из россиян сможет получить ипотеку под 6%.

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