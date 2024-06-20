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На Украине объявили в розыск Ротенбергов

Российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов объявили в розыск на Украине

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел (МВД) Украины объявило в розыск российских предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным украинского МВД, Ротенберги «скрываются от органов досудебного расследования» с 17 августа 2022 года.

Бизнесменов разыскивают по подозрению в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о финансировании действий, направленных на захват государственной власти.

На Украине в розыске находятся многие российские политики и чиновники, например, представители МИД и Минобороны РФ Мария Захарова и Игорь Конашенков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников и т.д. Президента РФ Владимира Путина в украинских базах разыскиваемых нет.

До этого российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совфеде заявили, что иммунитет Зеленского действует только на территории Украины. Но добавили, что он «просто разыскивается», речь необязательно идет об аресте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-ведущую «Вестей» Фариду Курбангалееву объявили в розыск по статье УК.

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