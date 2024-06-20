Петербуржец во время конфликта с подругой подвесил ее дочь на высоте 13-го этажа

В Петербурге скандал между сожителями закончился уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Невском районе города, на улице Белышева. По данным источника, между мужчиной и женщиной произошел серьезный конфликт. Причина ссоры на данный момент неизвестна.

Во время перепалки 36-летний россиянин высунулся с ребенком в окно 13-го этажа. При этом он держал двухлетнюю девочку за руки, она могла упасть с высоты в любой момент.

Правоохранители оперативно прибыли на место и обратили внимание на следы побоев у ребенка и его матери. По словам самого мужчины, таким образом он хотел воздействовать на женщину.

«Она была невменяемая, я хотел привести ее в чувство», – поделился россиянин.

Подозреваемого быстро задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее воронежец взял в заложники младенца, чтобы сожительница не заставила его переехать.