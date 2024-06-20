Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик назвал «лимит на мегаливни» в Москве исчерпанным

Синоптик Тишковец: лимит на мегаливни в Москве исчерпан, идет скандинавское лето

close
100%
Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве в ближайшие часы местами еще возможен небольшой дождь, однако в целом «мегаливни» сменятся нежарким «скандинавским» типом погоды. Такой прогноз дал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшую ночь до плюс 10 — плюс 13, днем не выше плюс 20 — плюс 23. Такой же характер метеоусловий сохранится в выходные и в начале следующей недели. Типичный «скандинавский» — нежаркий и комфортный тип погоды. Лимит на мегаливни исчерпан», — заявил синоптик.

В Гидрометцентре РФ ТАСС дали аналогичный прогноз. По данным ведомства, «в настоящее время атмосферный фронт вышел за пределы региона в сторону Рязанской и Владимирской областей».

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. Пострадали не менее 18 человек, в том числе дети. Как Москва пережила ураган – в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами