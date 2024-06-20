Синоптик назвал «лимит на мегаливни» в Москве исчерпанным

В Москве в ближайшие часы местами еще возможен небольшой дождь, однако в целом «мегаливни» сменятся нежарким «скандинавским» типом погоды. Такой прогноз дал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшую ночь до плюс 10 — плюс 13, днем не выше плюс 20 — плюс 23. Такой же характер метеоусловий сохранится в выходные и в начале следующей недели. Типичный «скандинавский» — нежаркий и комфортный тип погоды. Лимит на мегаливни исчерпан», — заявил синоптик.

В Гидрометцентре РФ ТАСС дали аналогичный прогноз. По данным ведомства, «в настоящее время атмосферный фронт вышел за пределы региона в сторону Рязанской и Владимирской областей».

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. Пострадали не менее 18 человек, в том числе дети. Как Москва пережила ураган – в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду.