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В России опубликовали документы о нацисте, помилованном отцом председателя Еврокомиссии

РФ обнародовала документы об убийце-нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен

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Yves Herman/Reuters

В России впервые обнародовали документы о преступлениях серийного убийцы, нациста Эриха Густава Шарфеттера, который был приговорен к 18 пожизненным срокам, но в 1990 году помилован отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Материалы размещены на портале История.рф.

Их вместе с группой ученых нашел и перевел эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО), руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев. Судя по документам, 1 февраля 1980 года суд в ФРГ признал Шарфеттера виновным в совершении 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР, и приговорил нациста к 18 пожизненным срокам. Через 10 лет
глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт (отец Урсулы фон дер Ляйен) помиловал нацистского преступника из-за его преклонного возраста и ухудшившегося состояния здоровья.

Немецкие власти выпустили Шарфеттера из тюрьмы 30 марта 1990-го. Он скончался в 1998 году в возрасте 90 лет.

Ранее глава ЕК раскрыла подробности о новом пакете санкций против России.

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