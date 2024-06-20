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Московские коммунальщики занялись ликвидацией последствий непогоды

Москвичей предупредили о сохранении непогоды в столице до конца суток

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Павел Бедняков/РИА Новости

В ликвидации последствий непогоды в Москве задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Об этом в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 м/с обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы», — написал он.

По его словам, основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть. Кроме того, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток», дорожных служб и инженерных компаний

«Подтоплений городских территорий не допущено. Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей», — добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, а поврежденные конструкции демонтируются.

«Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено», — сказал он.

При этом жителей столицы предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца суток, а также попросили горожан быть предельно внимательными на улице.

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