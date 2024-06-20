Тюменские полицейские стали фигурантами дела о незаконной миграции

Полицейские из Тюмени стали фигурантами дела о незаконной миграции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, в период с октября 2021 по 26 января 2024 года два сотрудника МВД давали распоряжение двоим подчиненным составлять фиктивные протоколы на граждан России, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранцев. При этом сами сотрудники людей не посещали. Такая активность помогала улучшить показатели в сфере миграции.

«В свою очередь три жительницы Тюмени получали от иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории РФ денежные средства, часть из полученных денег шла на оплату штрафов об административном правонарушении, а оставшиеся денежные средства они распределяли между собой в качестве вознаграждения», – поделились в ведомстве.

По такой схеме составили не менее 88 протоколов. В отношении фигурантов процесса возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об организации незаконной миграции организованной группой с использованием своего служебного положения.

На данный момент расследование продолжается. Следователи выясняют, есть ли у задержанных соучастники.

Ранее СК возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве.