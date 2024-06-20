Названо число пострадавших после урагана в Москве

Обрушившийся на Москву ураган привел к госпитализации 18 человек, среди которых четыре ребенка. Об этом пишет ТАСС.

«В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет», — сообщили агентству в московском департаменте здравоохранения.

Врачи оценивают состояние четырех пострадавших детей, как удовлетворительное.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил силу шторма, который пронесся по столице, в 10 баллов. Порывы ветра достигали 25 м/с или 90 км/ч, отметил он. По словам синоптика, до вечера в Москве может идти небольшой дождь, однако сильного ливня уже не будет.

Ураган «Эдгар» накрыл столицу днем 20 июня — сильный ветер повалил деревья, снес рекламные щиты, заборы и мусорные баки. По последним данным, в Москве и Подмосковье упали больше 200 деревьев, повреждены более 30 автомобилей. Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Подробнее — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее работники магазина спасли женщину с младенцем во время урагана в Москве.