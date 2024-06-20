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Недовольные россиянки погнались за подростком, схватили его на парковке и избили

В Волгограде компания женщин избила молодого человека

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Shutterstock

В Волгограде конфликт между женщинами и молодым человеком закончился обращением в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Волгоград».

На кадрах с места инцидента заметно, как юноша убегает от толпы женщин и прячется за машиной, но россиянки все равно догоняют его. После этого две из них схватили подростка за руки, одна начала наносить удары по туловищу. Женщину вскоре оттащили, но избивать молодого человека стала другая. Драку разнял мужчина.

На данный момент неизвестно, по какой причине толпа гналась за школьником. Информация о том, нанесли ли подростку серьезные травмы, отсутствует.

Видео передано правоохранителям. На данный момент подробности произошедшего уточняются.

До этого в Волгограде компания подростков жестоко избила промоутера. По данным источника, молодой человек раздавал листовки, когда на него напали несколько человек. Причиной произошедшего стал внешний вид россиянина.

Известно, что работники магазина, листовки которого раздавал подросток, отказались вызывать сотрудников МВД.

Ранее в Башкирии будущий медик избил одногруппницу во время практики и попал на видео.

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