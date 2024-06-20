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В Москве упали сотни деревьев во время непогоды

Во время непогоды в Москве упали более 700 деревьев, повреждены свыше 300 машин

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Павел Бедняков/РИА Новости

Наиболее интенсивные осадки в Москве были зафиксированы с 13:00 до 14:00. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в отдельных районах города выпала треть месячной нормы осадков. Бирюков заявил, что во время непогоды упали более 700 деревьев, повреждены свыше 300 автомобилей.

Телеканал «Звезда» 20 июня сообщил, что в Москве на фоне непогоды задержано и отменено почти 50 рейсов.

В Бабушкинском районе Москвы из-за урагана упало дерево и повредило газопровод.

Москвичей предупреждали, что 20 июня столицу ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее синоптик оценил силу шторма в Москве.

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