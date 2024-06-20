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В Италии открыли древний пляж, уничтоженный в результате извержения Везувия

Mirror: в Италии отреставрировали древний пляж, уничтоженный Везувием 2000 лет назад

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Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images

В Италии открыли древний пляж, который был практически полностью уничтожен в результате извержения Везувия почти 2000 лет назад, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, пляж был открыт после масштабных реставрационных работ. Теперь посетители могут гулять по его территории и по окрестностям города, разрушенного вулканом.

«Этот объект был значительно переработан и становится жемчужиной», — прокомментировал министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

В последние десятилетия территория пляжа подверглась воздействию коррозии и разложению, вызванным сочетанием природных факторов, которые превратили пляж в своего рода болото.

«После трех лет интенсивной работы, направленной на улучшение древнего пляжа, найденного при раскопках Геркуланума, посетителям предоставляется возможность свободно получить доступ ко всей территории», — добавил парка Франческо Сирано.

Ранее американец упал в жерло Везувия, делая селфи.

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