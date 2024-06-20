Губернатор Подмосковья навестил детей участников СВО в оздоровительном лагере

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей участников специальной военной операции, которые отдыхают в подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново». Этим летом учреждение примет более 3 тыс. детей бойцов СВО в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Андрей Воробьев области пообщался с мальчишками и девчонками и угостил их подмосковной клубникой и мороженым.

Он рассказал, что в детстве бывал в пионерских лагерях.

«Там мы знакомились, влюблялись, соревновались, хулиганили, ждали, когда родители в выходной день привезут нам что-нибудь вкусненькое. Где-то с 7-го класса были спортивные лагеря, где мы много бегали, профессионально занимались спортом», — поделился губернатор.

На встрече с педагогами и вожатыми глава региона поблагодарил сотрудников лагеря, отметив, что здесь сейчас отдыхают дети, которые переживают за своих родных.

«Вы помогаете находить им ответы на вопросы», — сказал Воробьев.

Летние смены в «Литвиново» для детей участников СВО проводят второй год подряд. В этот раз их будет шесть, по 14 дней каждая.

За одну смену лагерь принимает по 500 ребят.

Некоторые ребята отдыхают в «Литвиново» уже второе лето. Среди них Яна из Лобни. Она рассказала, что приехала в лагерь вместе с братом. Их отец участвует в СВО уже 2 года. Приезжает домой каждые шесть месяцев на две недели.

«Конечно, очень ждем его и переживаем», — поделилась Яна.

По ее словам, а лагере много кружков, секций, проводят дискотеки.

«Здесь классная атмосфера. Сейчас мы в отряде готовим разные номера, будем выступать в конце смены, — поделилась Яна.

Сейчас в лагере проходит патриотическая смена. Для ребят организуют встречи с участниками СВО, военно-тактические игры, мастер-классы от Кантемировской дивизии.

Также дети ездили на экскурсию в парк «Патриот» и встречались с летчиками пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».