Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поджег релейный шкаф и был осужден на 12 лет

В Тульской области мужчину приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

close
100%
Тульский областной суд

Тульский областной суд вынес приговор местному жителю за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По версии следствия, 28-летний житель города Донской поджег релейный шкаф сигнальной установки на железной дороге, чтобы препятствовать работе станции. Место молодой человек выбирал не сам – данные ему в мессенджере отправил куратор.

«Он прислал координаты месторасположения шкафа, который требовалось поджечь. Видеозапись пожара шкафа, снятую на свой мобильный телефон, осужденный отправил данному абоненту», – поделились в пресс-службе суда.

Известно, что молодой человек интересовался деятельностью террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Позже он вступил в сообщество, связанное с организацией и там получал задания, в том числе и о поджоге.

Мужчина полностью признал свою вину. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Фигуранта приговорили к лишению свободы на 12 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, затем отправится в колонию строгого режима.

Ранее учителя рисования приговорили к 20 годам за помощь ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами