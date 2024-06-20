Россиянин поджег релейный шкаф и был осужден на 12 лет

Тульский областной суд вынес приговор местному жителю за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По версии следствия, 28-летний житель города Донской поджег релейный шкаф сигнальной установки на железной дороге, чтобы препятствовать работе станции. Место молодой человек выбирал не сам – данные ему в мессенджере отправил куратор.

«Он прислал координаты месторасположения шкафа, который требовалось поджечь. Видеозапись пожара шкафа, снятую на свой мобильный телефон, осужденный отправил данному абоненту», – поделились в пресс-службе суда.

Известно, что молодой человек интересовался деятельностью террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Позже он вступил в сообщество, связанное с организацией и там получал задания, в том числе и о поджоге.

Мужчина полностью признал свою вину. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Фигуранта приговорили к лишению свободы на 12 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, затем отправится в колонию строгого режима.

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