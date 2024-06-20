Волонтеры «Чистой Арктики» собрали почти 73 тонны шин вдоль трассы в Усинске

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» собрали почти 73 тонны покрышек вдоль трассы в Усинске, сообщили организаторы проекта.

Помимо покрышек с обочины дороги Усинск – Харьяга вывезли 3,5 тонны твердых коммунальных отходов.

Уборки в Республики Коми длились четыре дня. Для очистки была выбрана трасса, вдоль которой регулярно образуется несанкционированная свалка. Волонтерам удалось очистить 40 км этой дороги площадью 100 000 квадратных метров. На уборку вышло 40 человек: корпоративные волонтеры, представители мэрии Усинска, экодобровольцы из Севастополя, Ростова-на-Дону и Тамбова.

«В этом году, можно сказать, рекорд по покрышкам в Коми побит. В прошлом году мы собрали на 15 тонн меньше», — сказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

По его словам, необходимо поднять вопрос об общественном контроле за этой территорией, а людей, которые выбрасывают мусор вдоль дороги, нужно привлекать к ответственности, а также уделить особое внимание вопросу утилизация шин в регионах.

За три сезона проекта «Чистая Арктика» в очистке территорий приняло участие около 6 000 волонтеров. В общей сложности они убрали 491 га территории, собрали около 12 000 тонн отходов.