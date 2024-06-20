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На Украине растет стремление граждан к переговорам

РИА: рейтинг Зеленского падает, растет стремление к переговорам

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Depositphotos

На Украине социологические службы фиксируют рост числа граждан, готовых к компромиссам с Россией, а рейтинг Владимира Зеленского падает. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), на текущий момент 58 процентов граждан Украины считают, что власти не должны идти на компромиссы с Россией. В мае 2022 года такую позицию озвучили 80 процентов опрошенных. При этом 30 процентов респондентов сейчас выступают за переговоры.

Полностью или частично деятельность Зеленского одобряют 56 процентов украинцев, тогда как в сентябре их доля составляла 77 процентов. При этом 70 процентов жителей страны считают, что президент должен оставаться главой государства до окончания военного положения.

В феврале данные КМИС свидетельствовали о том, что рейтинг Зеленского с декабря снизился на 13% на фоне отставки экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Опрос проводился в период с 5 по 10 февраля среди 1202 респондентов.

Ранее Зеленский дал обещание украинцам.

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