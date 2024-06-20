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В российском прокате покажут семейный фильм «Мой любимый чемпион»

В России выйдет в прокат приключенческий фильм для подростков

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Depositphotos

В российском прокате 27 июня выходит в прокат семейный приключенческий фильм «Мой любимый чемпион» режиссера Александра Данилова, сообщает пресс-служба фильма.

Как рассказали создатели фильма, для них было важно соединить в фильме ценность семьи, значение детской мечты и любовь к животным.

«В нашу технологическую эру очень много детей и подростков большую часть времени проводят в виртуальном мире. Многие не то, что живую лошадь никогда не видели и не взаимодействовали с ней, а даже просто спортом не занимаются. Поэтому важны истории как наша – настоящие, про то, что можно дружить с животными, можно их любить, ухаживать за ними, преодолевать вместе с ним какие-то трудности», — рассказала продюсер Ирина Даниленко.

По ее словам, все подростки в период взрослении проходят этапы неуверенности в себе, поэтому авторы фильма старались донести до зрителей значение веры в себя. По словам продюсеров, в фильме отчетливо показана важность семейной поддержки.

Отмечается, что в фильме сыграли Екатерина Коростышевская, Людмила Артемьева, Егор Бероев, Илья Любимов, Екатерина Вилкова и Олег Савостюк.

Как подчеркнул Любимов, в кино про подростков и для подростков главным являются интересы и жизнь самой молодежи, ее проблемы и взаимодействие со старшим поколением, ее одиночество и мечты.

«Мне кажется, что родители должны водить своих детей в кино. На это кино, потому что мы очень хотели, чтобы это кино, как говорят современные дети, «улыбнуло» вас, дорогие зрители», — добавил он.

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