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В Подмосковье россиянин похитил из храма золотые украшения и пожертвования прихожан

В Подмосковье мужчину арестовали за кражу пожертвований из храма

Жителя Казани подозревают в краже из храма в Московской области. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в Раменском городском округе. По версии правоохранителей, мужчина пришел в храм в деревне Островцы. Там он взял деньги из ящика для пожертвований, после чего разбил стекло на иконе и похитил золотые украшения, которые прихожане оставляли в благодарность.

Подозреваемого быстро задержали. Им оказался ранее судимый мужчина из другого региона. Его нашли в общежитии на территории Тульской области. Некоторые украшения уже находились в ломбарде, откуда их забрали правоохранители.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент россиянин находится под стражей.

До этого в Нижегородской области мужчина попытался поджечь храм, кинув в стену здания коктейль Молотова. В результате огонь быстро потух и не успел проникнуть в помещение. По словам мужчины, на поступок он решился после ссоры с верующей матерью.

Ранее в Москве арестовали мигранта, задувшего свечи в храме.

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