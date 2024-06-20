Две собаки спасли мужчину от напавших на него четырех медведей

В Индии две домашние собаки спасли мужчину от четырех медведей, которые напали на него. Об этом сообщает News Karnataka.

По информации издания, инцидент произошел 17 июня в штате Карнатака неподалеку от города Даванагере. К мужчине, который работал в поле, подобрались четыре медведя и напали на него. На помощь хозяину тут же пришли две домашние собаки, которые смогли отогнать хищников, бросаясь на них и громко лая. Дикие животные отступили и скрылись в лесу.

В результате мужчину доставили в медицинское учреждение в стабильном, но тяжелом состоянии. Он поблагодарил питомцев за спасение.

При этом произошедшее вызвало возмущение среди жителей района, которые множество раз жаловались на медведей, появляющихся возле жилищ. По их мнению, в лесу необходимо создать заповедник.

Ранее в Иркутской области медведь прогулялся по городу и напугал местных жителей.