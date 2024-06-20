Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии осудили советника Тихановской

Суд в Минске заочно приговорил советника Тихановской Вечёрко к 20 годам колонии

close
100%
Global Look Press

Минский городской суд заочно приговорил Франтишека Вечёрко, который является советником бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте белорусской Генпрокуратуры.

По данным ведомства, правонарушитель обвиняется в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, организации на территории страны массовых беспорядков, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в клевете по отношении к президенту Александру Лукашенко и других преступных деяниях.

«По совокупности преступлений Вечёрко Ф. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 1 500 базовых величин, что составляет 60 тысяч рублей», — отметили в Генпрокуратуре.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в республике начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Ранее Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами