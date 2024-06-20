В Белоруссии осудили советника Тихановской

Минский городской суд заочно приговорил Франтишека Вечёрко, который является советником бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте белорусской Генпрокуратуры.

По данным ведомства, правонарушитель обвиняется в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, организации на территории страны массовых беспорядков, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в клевете по отношении к президенту Александру Лукашенко и других преступных деяниях.

«По совокупности преступлений Вечёрко Ф. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 1 500 базовых величин, что составляет 60 тысяч рублей», — отметили в Генпрокуратуре.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в республике начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Ранее Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.