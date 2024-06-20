Учителя рисования приговорили к 20 годам за помощь ВСУ

Учитель рисования из Липецкой области Даниил Клюка приговорен 2-м окружным военным судом к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК.

Суд признал его виновным по статьям о государственной измене и о содействии террористической деятельности, а также назначил штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания.

Отмечается, что учитель два раза переводил средства на счета украинского фонда «Вернись живым» (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России). Первый перевод был на сумму 100 тысяч рублей, второй — 20 тысяч. Оба перевода были конвертированы в криптовалюту Bitcoin и отправлены в фонд.

В мае Иркутский областной суд вынес приговор 24-летнему местному жителю по делу о государственной измене. По данным СМИ, мужчина из Ангарска, будучи работником одного из предприятий области, по заданию спецслужбы Украины передавал сведения о своем месте работы.

Так, он фотографировал объект и выпускаемую им продукцию, делился другой информацией. Кроме того, мужчина размещал в интернете материалы, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ранее в Орле мужчине вынесли приговор за госизмену и диверсии.