Россиянин напал с ножом на бывшую сожительницу из-за ревности

В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина напал с ножом на 50-летнюю женщину, с которой ранее состоял в близких отношениях. Мужчина подкараулил бывшую сожительницу на парковке рядом с магазином и ударил ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел у супермаркета на улице Ленина. Злоумышленник вытащил жертву из ее машины и нанес ей несколько ударов ножом в живот, после этого скрылся. Прохожие оказали пострадавшей первую помощь и вызвали скорую. Женщину госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

По данным канала, пять лет назад еще будучи парой нападавший и потерпевшая перебрались в Петербург из Челябинска. Из-за постоянных побоев и приступов ревности женщина разорвала отношения. После этого бывший партнер преследовал ее: устраивал скандалы на ее работе, подкладывал подслушивающие устройства в авто женщины.

Ранее в Приморье мужчина искалечил бывшую девушку, чтобы она не могла работать.