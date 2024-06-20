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Россиянин напал с ножом на бывшую сожительницу из-за ревности

В Петербурге сталкер напал на бывшую сожительницу, женщина в больнице

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«Mash на Мойке»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина напал с ножом на 50-летнюю женщину, с которой ранее состоял в близких отношениях. Мужчина подкараулил бывшую сожительницу на парковке рядом с магазином и ударил ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел у супермаркета на улице Ленина. Злоумышленник вытащил жертву из ее машины и нанес ей несколько ударов ножом в живот, после этого скрылся. Прохожие оказали пострадавшей первую помощь и вызвали скорую. Женщину госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

По данным канала, пять лет назад еще будучи парой нападавший и потерпевшая перебрались в Петербург из Челябинска. Из-за постоянных побоев и приступов ревности женщина разорвала отношения. После этого бывший партнер преследовал ее: устраивал скандалы на ее работе, подкладывал подслушивающие устройства в авто женщины.

Ранее в Приморье мужчина искалечил бывшую девушку, чтобы она не могла работать.

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