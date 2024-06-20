Московский подросток с приятелем поджег машину за 12 млн рублей, загорелись еще три машины

Московских подростков задержали за поджог автомобиля. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Большой Филевской улице. По версии правоохранителей, один из молодых людей поджег машину марки BMW, которая находилась на парковке. После этого повреждения получили еще три средства передвижения.

«Со слов подростка, он действовал за обещанное ему неизвестным лицом денежное вознаграждение», – поделились в ведомстве.

В результате правоохранители задержали юношу и его знакомого. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Kp.ru, BMW уже не подлежит восстановлению. На вторичном рынке стоимость средства передвижения такой модели составляет 12 миллионов рублей.

По словам местных жителей, владелец автомобиля не раз мешал им. Машина издавала громкие звуки. Помимо этого, нередко BMW бросали посреди двора и это мешало некоторым людям выезжать с парковки. Не исключается, что кому-то из местных жителей все это не понравилось.

Ранее неизвестный на велосипеде поджег машину начальника отдела ФСИН из Петербурга.