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Россияне стали в два раза меньше курить по сравнению с 2009 годом

Голикова: число курящих россиян с 2009 года снизилось в два раза

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Depositphotos

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере заявила, что число курящих мужчин в РФ снизилось в два раза с 2009 года. Ее слова передает ТАСС.

«Когда мы в 2009 году принимали решение в рамках первого нацпроекта «Здоровье» о необходимости решения вопросов, связанных со снижением употребления алкоголя и табака, — результаты у нас весьма значительные. У нас курили 40% мужчин, сейчас этот показатель значительно меньше», — поделилась Голикова.

До этого стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков сообщал, что курение вейпов оказывает негативное влияние на многие органы и системы человека, в том числе наносит серьезный вред зубам и всей полости рта.

По его словам, под воздействием горячего пара эмаль зубов высушивается, на ней появляются микротрещины, которые, в свою очередь, приводят к кариесу.

Ранее ученые выяснили, почему некурящим может быть сложнее избавиться от рака легкого.

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