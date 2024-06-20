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Российские врачи достали из головы пациента шуруп

В Петербурге врачи спасли мужчину с шурупом и резиновым шариком в голове

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Врачи НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге прооперировали мужчину с несколькими инородными предметами в голове. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент поступил к медикам с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. На КТ медики установили, что у мужчины перелом правой височной кости, а внутри черепа находятся два предмета, в том числе металлический шуруп.

Хирурги провели трепанацию черепа, извлекли инородные тела (вторым оказался резиновый шарик), а также удалили гематому.

При каких обстоятельствах пострадавший получил подобные повреждения не уточняется. После операции петербуржец продолжает лечение в стационаре института.

До этого в Санкт-Петербурге врачи Елизаветинской городской больницы спасли 34-летнего мужчину, которому в голову вошел металлический крюк.

Ранее в Новосибирске врачи рассказали, как спасли мужчину с вилами в голове.

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