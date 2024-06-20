Врач оценила, безопасно ли жарить еду на сковороде с антипригарным покрытием

Сковороду с антипригарным покрытием не рекомендуется перегревать во время жарки продуктов, потому что это может спровоцировать различные заболевания. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

По ее словам, такую посуду стоит менять раз в два или три года, чтобы снизить риски для здоровья. Она отметила, что у сковороды есть свой температурный лимит.

«Когда их начинают нагревать там очень мощно и забывают, скажем, на плите. И там и 400, и 420°C, ну да. Тогда, во-первых, начинает выделять токсичные вещества», — сказала Соломатина.

Врач советует избегать повреждения антипригарной поверхности и стараться не жарить на очень сильном огне.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова до этого рассказала «Газете.Ru», что антипригарное покрытие сковород безопасно, если не перегревать и не повреждать посуду. По ее словам, при температуре 400°C они начинают выделять ядовитые пары. При выборе важно, чтобы товар был сертифицирован, маркирован и имелись контакты производителя.

Ранее ученые связали использование антипригарных сковородок с высоким риском рака печени.