Россиянам, продававшим бьюти-боксы с наркотиками, дали по 13 лет колонии

В Москве вынесли приговор 38-летней женщине и 39-летнему мужчине, которые продавали бьюти-боксы с наркотиками внутри. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации прокуратуры, установлено, что сообщники арендовали помещение на Таганской улице и открыли там салон красоты, который стал прикрытием для торговли запрещенными веществами. Преступники искали клиентов через чат в мессенджере, а затем отправляли им наркотики под видом бьюти-боксов.

В результате их преступную схему раскрыли. Из салона злоумышленников изъяли почти 300 граммов мефедрона. Суд признал россиян виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах. Обоим назначили наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, а мужчина в колонии строгого режима.

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