Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Ессентуков рассказал об ожиданиях от форума городов стран БРИКС+

Мэр Крутников: Ессентуки подпишут договор с городом Триссур на форуме БРИКС+

close
100%
Росконгресс

Мэр Ессентуков Владимир Крутников ожидает заключения побратимского договора с индийским городом Триссур в рамках Международного форума городов стран БРИКС+. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

По его словам, форум также дает важность для обмена культурой и укрепления сотрудничества между городами.

«Надеюсь, что будет очень интересная, познавательная и полезная встреча для обоих муниципалитетов, и мы заключим там как раз официальный договор о сотрудничестве», — сказал Крутников.

Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет в Казани 21 июня. Его участниками станут более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.

Накануне сообщалось, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) начнет сотрудничать с Бразилией, ЮАР и Эфиопией, соглашения планируют подписать на Форуме городов стран БРИКС+. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что впервые в истории организации ассоциация начинает сотрудничество и обмен опытом с иностранными государствами, и таким образом проект «Муниципальный диалог» выйдет на международный уровень.

Ранее «Единая Россия» открыла межпартийный форум БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами