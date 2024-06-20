Мэр Ессентуков рассказал об ожиданиях от форума городов стран БРИКС+

Мэр Ессентуков Владимир Крутников ожидает заключения побратимского договора с индийским городом Триссур в рамках Международного форума городов стран БРИКС+. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

По его словам, форум также дает важность для обмена культурой и укрепления сотрудничества между городами.

«Надеюсь, что будет очень интересная, познавательная и полезная встреча для обоих муниципалитетов, и мы заключим там как раз официальный договор о сотрудничестве», — сказал Крутников.

Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет в Казани 21 июня. Его участниками станут более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.

Накануне сообщалось, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) начнет сотрудничать с Бразилией, ЮАР и Эфиопией, соглашения планируют подписать на Форуме городов стран БРИКС+. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что впервые в истории организации ассоциация начинает сотрудничество и обмен опытом с иностранными государствами, и таким образом проект «Муниципальный диалог» выйдет на международный уровень.

Ранее «Единая Россия» открыла межпартийный форум БРИКС.