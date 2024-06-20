В Москве из-за урагана погиб мужчина

В Москве мужчина погиб в результате падения строительных лесов из-за урагана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что трагедия произошла на территории МГТУ имени Н.Э. Баумана в центре Москвы.

«От сильных порывов ветра произошло падение строительных лесов по адресу: 2-я Бауманская улица, дом 10», — заявил собеседник агентства. Он также уточнил, что строительные леса обрушились на площади 10 квадратных метров на трехэтажном здании на территории университета.

До этого сообщалось, что в Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Инцидент произошел на Енисейской улице. Движение трамваев №17 временно прекратили в целях безопасности.

Незадолго до этого стало известно, что по меньшей мере 10 человек пострадали из-за последствий урагана в Москве и Московской области.

Москвичей предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

Ранее Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.