Одессит переоделся в старушку и был пойман пограничниками

Житель Одессы переоделся в старушку, чтобы скрыться от мобилизации и без подозрений добраться до границы с Евросоюзом на поезде «Киев — Ужгород». Видео с мужчиной опубликовано в Telegram-канале государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, накрашенный мужчина в сарафане с покрытой платком головой пытался добраться незамеченным до Словакии.

«Псевдобабушку разоблачили пограничники еще дорогой к месту назначения», — говорится в сообщении ГПСУ.

На опубликованном ролике сотрудники интересуются у мужчины, женщина ли он, на что тот отвечает утвердительно. Затем его просят предъявить документы, на что одессит отвечает отрицательно.

Затем в видео показано, как мужчина снимает платок с головы и расстегивает сарафан. По версии ГПСУ, позже он сознался и рассказал, что в образе бабушки думал пройти незамеченным. Мужчина предстанет перед судом за попытку обмануть пограничников.

В погранслужбе действия украинца сравнили с фильмом «Миссис Даутфайр», комедией 1993 года выхода. В нем актер Робин Уильямс переодевается в женщину, чтобы видеть своих детей в образе няни после развода с супругой.

На Украине с начала военной операции введено военное положение, которое регулярно продляется по решению президента Владимира Зеленского. В результате граждан мужского пола активно мобилизуют на фронт, зачастую с нарушениями законодательства страны.

Ранее на Украине люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса.